Полиция изложила свою версию

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В луцкой гимназии №19 родители учеников 8–9 классов пожаловались на офицерку безопасности Алину Саливончик. По их словам, поиски сигарет сопровождаются публичным раздеванием и разуванием детей. Патрульная полиция объяснила один из эпизодов добровольными действиями ученика.

О жалобах родителей сообщает "Конкурент". Одна из матерей согласилась рассказать о происходящем анонимно, опасаясь нежелательных последствий для своего ребенка в школе.

На что жалуются родители

По словам матери, Саливончик начала работать в гимназии с начала учебного года, после чего проверки в поисках сигарет и других средств для курения стали ежедневными. Женщина утверждает, что осмотры могут проходить несколько раз за учебный день и затрагивают как мальчиков, так и девочек.

"Доходит до того, что она их раздевает, разувает, стельки достает… На каких основаниях она это делает? Они что, преступники? Это обычные дети! Им неприятно", – рассказала мать ученика.

Женщина говорит, что ее ребенок никогда не курил и не был замечен в этом, но после таких осмотров возвращается домой подавленным. По ее словам, офицерка требует снимать куртки, выворачивает содержимое рюкзаков и карманов, а ребенок уже не хочет ходить в школу.

Школа №19/Фото: konkurent.ua

Как отреагировала директор гимназии

Директор гимназии №19 Анжела Масинык заявила, что родители к ней с такими жалобами не обращались. Она сообщила, что наблюдает за работой офицерки и видит, как та проводит разъяснительную работу с детьми.

"О том, что она кого-то заставляет раздеваться-разуваться, – впервые слышу. Я наблюдаю за ее работой. Она много проводит просветительской работы, объясняет детям… Но, к сожалению, у нас есть девочки, которые приносят "парилки", вейпы", – сказала Масинык.

Анжела Масинык/Фото: konkurent.ua

Руководительница связала возможный конфликт с недовольством части учеников жесткой позицией школы в вопросах курения и безопасности. Она пообещала выяснить мнение школьников и допустила проведение анонимного опроса.

Что объяснили в патрульной полиции

В патрульной полиции Волыни заявили, что инспекторы должны обеспечивать безопасную образовательную среду и предотвращать попадание в школы опасных и запрещенных предметов. Ведомство сослалось на Инструкцию №663, которая предусматривает меры против употребления детьми наркотиков, алкоголя и табачных изделий, включая жидкости для электронных сигарет.

"В ситуациях, когда возникает подозрение относительно наличия у ученика запрещенных предметов, обстоятельства выясняются при участии педагогов и родителей или законных представителей ребенка", – сообщили в патрульной полиции.

Описывая эпизод из обращения, патрульные изложили другую версию: ученик сам сообщил инспектору о возможном наличии запрещенного предмета в кроссовке. По утверждению полиции, в присутствии педагога он самостоятельно снял обувь и показал ее содержимое.

В ведомстве подчеркнули, что все профилактические меры должны проводиться с соблюдением прав ребенка и уважением к его достоинству.

Как сообщал "Телеграф", 9 ноября обломки российского реактивного беспилотника упали на школьную спортивную площадку в Деснянском районе Киева. Враг атаковал столицу дронами в то время, когда дети находились в учебном заведении.