"Они что, преступники?" В украинской школе вспыхнул скандал с раздеванием учеников
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Полиция изложила свою версию
В луцкой гимназии №19 родители учеников 8–9 классов пожаловались на офицерку безопасности Алину Саливончик. По их словам, поиски сигарет сопровождаются публичным раздеванием и разуванием детей. Патрульная полиция объяснила один из эпизодов добровольными действиями ученика.
О жалобах родителей сообщает "Конкурент". Одна из матерей согласилась рассказать о происходящем анонимно, опасаясь нежелательных последствий для своего ребенка в школе.
На что жалуются родители
По словам матери, Саливончик начала работать в гимназии с начала учебного года, после чего проверки в поисках сигарет и других средств для курения стали ежедневными. Женщина утверждает, что осмотры могут проходить несколько раз за учебный день и затрагивают как мальчиков, так и девочек.
"Доходит до того, что она их раздевает, разувает, стельки достает… На каких основаниях она это делает? Они что, преступники? Это обычные дети! Им неприятно", – рассказала мать ученика.
Женщина говорит, что ее ребенок никогда не курил и не был замечен в этом, но после таких осмотров возвращается домой подавленным. По ее словам, офицерка требует снимать куртки, выворачивает содержимое рюкзаков и карманов, а ребенок уже не хочет ходить в школу.
Как отреагировала директор гимназии
Директор гимназии №19 Анжела Масинык заявила, что родители к ней с такими жалобами не обращались. Она сообщила, что наблюдает за работой офицерки и видит, как та проводит разъяснительную работу с детьми.
"О том, что она кого-то заставляет раздеваться-разуваться, – впервые слышу. Я наблюдаю за ее работой. Она много проводит просветительской работы, объясняет детям… Но, к сожалению, у нас есть девочки, которые приносят "парилки", вейпы", – сказала Масинык.
Руководительница связала возможный конфликт с недовольством части учеников жесткой позицией школы в вопросах курения и безопасности. Она пообещала выяснить мнение школьников и допустила проведение анонимного опроса.
Что объяснили в патрульной полиции
В патрульной полиции Волыни заявили, что инспекторы должны обеспечивать безопасную образовательную среду и предотвращать попадание в школы опасных и запрещенных предметов. Ведомство сослалось на Инструкцию №663, которая предусматривает меры против употребления детьми наркотиков, алкоголя и табачных изделий, включая жидкости для электронных сигарет.
"В ситуациях, когда возникает подозрение относительно наличия у ученика запрещенных предметов, обстоятельства выясняются при участии педагогов и родителей или законных представителей ребенка", – сообщили в патрульной полиции.
Описывая эпизод из обращения, патрульные изложили другую версию: ученик сам сообщил инспектору о возможном наличии запрещенного предмета в кроссовке. По утверждению полиции, в присутствии педагога он самостоятельно снял обувь и показал ее содержимое.
В ведомстве подчеркнули, что все профилактические меры должны проводиться с соблюдением прав ребенка и уважением к его достоинству.
Как сообщал "Телеграф", 9 ноября обломки российского реактивного беспилотника упали на школьную спортивную площадку в Деснянском районе Киева. Враг атаковал столицу дронами в то время, когда дети находились в учебном заведении.