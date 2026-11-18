Как вести себя рядом с диким животным в городе

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В Кременчуге заметили оленя, который гуляет по городским улицам. О появлении дикого животного стало известно в среду, 18 ноября.

Об этом сообщил Telegram-канал "Х Кременчук", опубликовав пост 18 ноября 2026 года. Олень – дикое животное, поэтому даже в городской среде следует держаться от него на расстоянии.

"Олень гуляет прямо по Соборной", – говорится в одном из видео.

Во время такой встречи не нужно приближаться к животному ради фото, пытаться погладить его или кормить с рук. Не стоит окружать оленя, преследовать его или перекрывать ему путь: испуганное животное способно резко изменить направление движения. Собаку рядом лучше держать на поводке и отойти с ней подальше.

Водителям, которые увидят оленя у дороги, следует снизить скорость и быть готовыми остановиться. Не стоит пытаться отогнать его автомобилем или громкими сигналами. Если животное ранено, оказалось в ловушке или создает опасность для движения, нужно обратиться в экстренные службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о диком олене, который спокойно прогуливался в одном из парков Киева, словно был местным жителем.