Простой рецепт с соево-горчичным маринадом, лимоном и луком

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Чтобы скумбрия не разваливалась, перед запеканием разморозьте ее в пакете на нижней полке холодильника в течение 10–12 часов. Теплая вода и микроволновка разрушают нежное мясо: рыба теряет сок и расползается на противне.

REFOOD рекомендует во время чистки обязательно соскрести черную пленку внутри брюшка, которая придает горечь. Удалите внутренности, голову или жабры, срежьте плавники, промойте и обсушите тушку, а с одной стороны сделайте 3–4 поперечных надреза до хребта.

Для маринада смешайте соевый соус, горчицу, масло, мед и перец. Соль не добавляйте: соевый соус уже соленый. Натрите скумбрию снаружи, внутри и в надрезах, накройте и оставьте на 30 минут.

Перед запеканием скумбрию оставляют в маринаде на 30 минут Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Застелите фольгу пергаментом и смажьте его маслом. Выложите кольца лука, сверху – рыбу, в надрезы вставьте половинки кружочков лимона, а в брюшко – укроп. Герметично заверните швом вверх, оставив над тушкой пространство, чтобы фольга не прижимала кожу.

Разогрейте духовку до 200 °C в режиме "верх-низ". Тушку весом 400 г запекайте закрытой 18 минут, весом 600 г – 22 минуты. Разверните, смажьте остатками маринада и подрумяньте еще 5–7 минут при верхнем нагреве или на гриле. Не передерживайте, чтобы сохранить сочность: готовая мякоть у хребта непрозрачная и легко отделяется от кости.

Соевый соус в маринаде дает достаточно соли, поэтому добавлять ее не нужно Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", как самостоятельно замариновать скумбрию.