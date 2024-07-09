Бесплатное лечение, форма и не только: в ТЦК набирают сотрудников на приличную зарплату

Обязательное условие — быть пригодным к военной службе

В Украине стремительно растет количество интересных предложений работы с бронированием от мобилизации, а также вакансий связанных с несением военной службы. Работодатели адаптируются к новым реалиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий.

К примеру, в Днепре готовы предложить работу водителя в местный ТЦК и СП с заработной платой в 50 000 гривен. Об этом свидетельствует информация на одном из популярных сайтов по поиску работы.

Так, в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки города Днепр набирают водителей, военнослужащих. Соискатель должен быть в возрасте от 18 до 55 лет и не иметь проблем со здоровьем. Обязательное условие — быть пригодным к военной службе.

Заработная плата — 50 000 гривен. Также гарантируют льготы и интересные условия несения службы.

Своим сотрудникам в ТЦК и СП Днепра предлагают стабильнную выплату денег, обеспечение вещевым имуществом, бесплатное лечение, а также сохранение места работы со средней месячной оплатой.

"Если стать военным ваша давняя мечта, то это — отличный вариант для ее воплощения!", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в столице предлагают вакансии с ежедневной оплатой. На сайтах по поиску работы можно найти предложения даже для кандидатов без профильного образования.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Потенциальных кандидатов "заманивают" не только достойной зарплатой, но и возможностью помочь с проживанием.