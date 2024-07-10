Около 2 миллиардов на содержание дорог: в области, где идут боевые действия, объявили масштабный тендер
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Эта тендерная закупка дорого обойдется налогоплательщикам
На фоне сложной экономической ситуации в стране некоторые тендерные закупки вызывают удивление своими масштабами. Так, для Харьковской области предложили потратить на содержание и ремонт дорог более 2 миллиардов гривен.
Рассмотрим подробнее тендер, который объявили накануне. Его разместили на площадке zakupivli.pro.
На что хотят потратить 2 млрд?
Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области объявила тендер на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего использования государственного значения и искусственных сооружений на них. Ожидаемая стоимость закупки составляет 2004057200,00 грн.
Согласно тендерной документации, на эти средства планируется обслуживать 635 км дорог в области. Кроме того, победитель тендера должен выполнять ямочный ремонт, удаление кустарников, уборку мусора и другие работы по поддержанию надлежащего состояния дорог.
Такие значительные суммы, заявленные в тендерной документации, могут вызвать вопрос о целесообразности и эффективности использования бюджетных средств. Особенно это касается периода, когда страна испытывает экономические трудности, связанные с войной и ее последствиями.
Ранее "Телеграф" также рассказывал о дорожном тендере на Буковине на сумасшедшую сумму. Для самой маленькой области в Украине предложили потратить на содержание и ремонт дорог более полумиллиарда гривен.