Пока государство оплачивало его проживание в отеле: нардеп купил себе часы почти за полмиллиона

Семья нардепа перестала получать компенсацию после приобретения своего жилья

Народный депутат Украины от партии "За майбутнє" Сергей Лабазюк получил 316,5 тысячи гривен компенсации за проживание в гостинице "Киев" за первые полтора года полномасштабной войны в стране. Пока бюджетные средства шли на компенсацию, он купил дорогую вещь.

Об этом говорится в материале "Слідство.Інфо". Журналисты выяснили, что за тот период, пока нардепу выплачивали деньги за проживание, он приобрел люксовые часы "Rolex Oyster Perpetual Datejust" за почти 400 тысяч гривен.

В 2022 году автопарк семьи Лабазюка пополнился сразу несколькими новыми авто. Известно, что сам депутат пользуется двумя Porsche Cayenne 2019, одним Land Rover Range Rover 2017 и Mercedes-Benz S 400 2021 выпуска.

Супруга народного избранника Виолета Лабазюк, которая является главой Хмельницкого облсовета, на основании договора пользуется новым авто Mercedes-Benz G63 AMG 2023 года. Цена этой машины — от 7,5 до 15 миллионов гривен в зависимости от комплектации.

Прошлым летом семья нардепа приобрела недвижимость на столичном Печерске и тогда прекратила брать деньги на аренду у государства.

В материале отметили, что 17 июля коллегия судей ВАКС начала рассмотрение по делу Сергея Лабазюка и Дениса Назимова, разоблаченных на предоставлении 150 тысяч долларов за содействие в победе на тендерах. Согласно информации ЦПК, средства якобы планировали передать тогдашним вице-премьеру Александру Кубракову и главе Госагентства восстановления Мустафи Найему, которые обратились с этой информацией в НАБУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре 2023 года высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу Сергея Лабазюка, пытавшегося подкупить топ-чиновников в сфере восстановления. Почти сразу же он вышел из СИЗО.