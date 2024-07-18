Поки держава оплачувала його проживання в готелі: нардеп купив собі годинник майже за півмільйона

Сім’я нардепа перестала отримувати компенсацію після придбання свого житла

Народний депутат України від партії "За майбутнє" Сергій Лабазюк отримав 316,5 тисяч гривень компенсації за проживання в готелі "Київ" за перші півтора роки повномасштабної війни в країні. Поки бюджетні кошти йшли на компенсацію, він купив дорогу річ.

Про це йдеться у матеріалі "Слідство.Інфо". Журналісти з’ясували, що за той період, поки нардепу виплачували гроші за проживання, він придбав люксовий годинник "Rolex Oyster Perpetual Datejust" за майже 400 тисяч гривень.

2022 року автопарк родини Лабазюка поповнився одразу декількома новими авто. Відомо, що сам депутат користується двома Porsche Cayenne 2019, одним Land Rover Range Rover 2017 та Mercedes-Benz S 400 2021 випуску.

Дружина народного обранця Віолета Лабазюк, яка є головою Хмельницької облради, на підставі договору користується новим автомобілем Mercedes-Benz G63 AMG 2023 року. Ціна цієї машини – від 7,5 до 15 мільйонів гривень залежно від комплектації.

Минулого літа родина нардепа придбала нерухомість на столичному Печерську і тоді припинила брати гроші на оренду у держави.

У матеріалі зазначили, що 17 липня колегія суддів ВАКС розпочала розгляд у справі Сергія Лабазюка та Дениса Назимова, викритих на наданні 150 тисяч доларів за сприяння у перемозі на тендерах. За інформацією ЦПК, кошти нібито планували передати тодішнім віце-прем’єру Олександру Кубракову та голові Держагентства відновлення Мустафі Найєму, які звернулися з цією інформацією до НАБУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді 2023 року вищий антикорупційний суд України взяв під варту Сергія Лабазюка, який намагався підкупити топ-чиновників у сфері відновлення. Майже одразу ж він вийшов із СІЗО.