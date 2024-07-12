А ваша там есть? 20 самых популярных фамилий в Украине, ищете свою в списке

Там точно есть ваше родовое имя или ваших знакомых

Ваша современная фамилия является той ниточкой, соединяющей вас с дальним предком, о котором вы можете вообще ничего и не знать и даже не иметь его фотографий. Однако существует много идентичных родовых имен. Самые популярные фамилии в Украине исходят преимущественно от названий древних профессий или этнических групп, других народов, например, от поляков, румын или венгров.

"Телеграф" узнал о 20 самых распространенных родовых именах на территории нашей страны. Полный список опубликован в Википедии.

Самые популярные фамилии в Украине

В древности людям давали прозвища в зависимости от их профессии, этнической группы, особенностей внешности или даже таланта. Большинство из них сохранилось в современных фамилиях. Правда, многие из них были изменены, в частности из-за русификации во времена СССР.

Публикуем список 20 самых популярных фамилий в Украине:

Мельник Шевченко Коваленко Бондаренко Бойко Ткаченко Кравченко Ковальчук Кузнец Олейник Шевчук Полищук Иванова Ткачук Савченко Бондарь Марченко Руденко Мороз Лысенко

Наверное, не встретить украинца, у которого не было бы минимум несколько знакомых семей с этими фамилиями. Тем более, что они распространены по всей стране.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие современные фамилии указывают на бедного предка. У него не было возможности даже обеспечить себя едой и одеждой.