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А ваша там есть? 20 самых популярных фамилий в Украине, ищете свою в списке

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
Дата публикации
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Автор
Сгенерировано ИИ ("Телеграф") Новость обновлена 12 июля 2024, 12:43

Там точно есть ваше родовое имя или ваших знакомых

Ваша современная фамилия является той ниточкой, соединяющей вас с дальним предком, о котором вы можете вообще ничего и не знать и даже не иметь его фотографий. Однако существует много идентичных родовых имен. Самые популярные фамилии в Украине исходят преимущественно от названий древних профессий или этнических групп, других народов, например, от поляков, румын или венгров.

"Телеграф" узнал о 20 самых распространенных родовых именах на территории нашей страны. Полный список опубликован в Википедии.

Самые популярные фамилии в Украине

В древности людям давали прозвища в зависимости от их профессии, этнической группы, особенностей внешности или даже таланта. Большинство из них сохранилось в современных фамилиях. Правда, многие из них были изменены, в частности из-за русификации во времена СССР.

Публикуем список 20 самых популярных фамилий в Украине:

  1. Мельник
  2. Шевченко
  3. Коваленко
  4. Бондаренко
  5. Бойко
  6. Ткаченко
  7. Кравченко
  8. Ковальчук
  9. Кузнец
  10. Олейник
  11. Шевчук
  12. Полищук
  13. Иванова
  14. Ткачук
  15. Савченко
  16. Бондарь
  17. Марченко
  18. Руденко
  19. Мороз
  20. Лысенко

Наверное, не встретить украинца, у которого не было бы минимум несколько знакомых семей с этими фамилиями. Тем более, что они распространены по всей стране.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие современные фамилии указывают на бедного предка. У него не было возможности даже обеспечить себя едой и одеждой.

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#Фамилии #Происхождение