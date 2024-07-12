А ваша там есть? 20 самых популярных фамилий в Украине, ищете свою в списке
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Там точно есть ваше родовое имя или ваших знакомых
Ваша современная фамилия является той ниточкой, соединяющей вас с дальним предком, о котором вы можете вообще ничего и не знать и даже не иметь его фотографий. Однако существует много идентичных родовых имен. Самые популярные фамилии в Украине исходят преимущественно от названий древних профессий или этнических групп, других народов, например, от поляков, румын или венгров.
"Телеграф" узнал о 20 самых распространенных родовых именах на территории нашей страны. Полный список опубликован в Википедии.
Самые популярные фамилии в Украине
В древности людям давали прозвища в зависимости от их профессии, этнической группы, особенностей внешности или даже таланта. Большинство из них сохранилось в современных фамилиях. Правда, многие из них были изменены, в частности из-за русификации во времена СССР.
Публикуем список 20 самых популярных фамилий в Украине:
- Мельник
- Шевченко
- Коваленко
- Бондаренко
- Бойко
- Ткаченко
- Кравченко
- Ковальчук
- Кузнец
- Олейник
- Шевчук
- Полищук
- Иванова
- Ткачук
- Савченко
- Бондарь
- Марченко
- Руденко
- Мороз
- Лысенко
Наверное, не встретить украинца, у которого не было бы минимум несколько знакомых семей с этими фамилиями. Тем более, что они распространены по всей стране.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие современные фамилии указывают на бедного предка. У него не было возможности даже обеспечить себя едой и одеждой.