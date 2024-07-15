Комика и земляка Зеленского "погнали" из "Слуги народа": что известно о нардепе Задорожнем

Интересные факты о жизни народного избранника

Николай Задорожный исключен из политической партии "Слуга народа". Этому решению предшествовало вручение подозрения народному депутату, обвиняемому в вымогательстве взятки в размере 3,4 миллиона гривен.

Задорожный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 УК Украины. Поэтому дисциплинарная комиссия политической партии приняла решение об исключении депутата, сообщает пресс-служба "Слуги народа".

"Николая Задорожного исключили из партии "Слуга Народа". 15 июля состоялось заседание дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга Народа", на котором было принято решение исключить из рядов партии народного депутата Николая Задорожного", — говорится в сообщении партии.

Николай Задорожный: биография нардепа

Его можно назвать земляком президента Украины Владимира Зеленского, потому что он также родом с Днепропетровщины. Правда, Задорожный родился в селе Новоюловка Софиевского района Днепропетровской области, тогда как глава государства родом из Кривого Рога.

39-летний народный депутат уже успел попробовать себя в разных областях. По образованию он педагог. Задорожный окончил Криворожский государственный педагогический университет, получив профессию учителя информатики и физики. Он работал в образовательной сфере, правда, неизвестно где и сколько.

В Википедии указано, что Задорожный был менеджером по сбыту и поставке. Однако нет никакой информации о том, в какой компании он работал и какой период времени.

Однако он более известен как шоумен и организатор праздничных мероприятий. Теперь уже нардеп ранее работал в ивент-агентстве GB Event by Kvartal 95, а также являлся членом юмористической группы "Братья Гагарины". Последняя выступала в юмористическом шоу "Бойцовский клуб". Задорожный также выступал в "Квартале 95".

Политическая карьера Задорожного

Политическую карьеру он начал в 2019 году. По одним данным он был безработным на момент баллотирования, а по другим — бизнесменом. Так, "Интерфакс-Украина" в 2019 году писал, что Задорожный является основателем ЧАО "Агрофирма Мечта" и ФХ "Миравр". Обе эти компании занимались растениеводством.

В 2019 году нардеп баллотировался от "Слуги народа"

Задорожный баллотировался от "Слуги народа" по избирательному округу №162 в Ахтырском районе. Выборы он выиграл. В Верховной Раде вошел в состав Комитета по бюджету.

Отметим, что Задорожный является главой временной специальной комиссии Верховной Рады по использованию средств бюджета, направленных на обустройство фортификаций, а также на изготовление и закупку дронов для военных. Документ о его назначении был опубликован на официальном портале ВРУ 22 мая 2024 года.

Скандалы с участием Задорожного

Последний громкий скандал связан с вручением подозрения. Нардепа подозревают в вымогательстве взятки в размере 3,4 миллиона гривен. Именно за такую сумму он готов был не препятствовать ремонту на объектах инфраструктуры в Сумской области.

Официально правоохранительные органы не назвали фамилию нардепа. Однако его имя стало известно журналистам уже через несколько часов. Это также подтвердили и в его бывшей партии, исключив Задорожного.

В сентябре 2022 года разгорелся скандал из-за свитера нардепа, который он надел в освобожденную Тростянку, когда поздравлял работников леса с профессиональным праздником. На одежде была нарисована буква V. Эта буква стала символом рашизма после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Однако вполне возможно, что никакого злобного умысла в действиях нардепа не было. Судя по его фейсбуку, Задорожный часто надевал этот свитер еще до начала полномасштабной войны. В соцсетях есть соответствующие фото.

Это фото было сделано еще осенью 2021 года

Нардеп не раз появлялся в этом свитере публично

Еще один скандал разразился в ноябре 2019 года. Новоиспеченный народный депутат подал в НАПК сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Тогда Задорожный приобрел автомобиль Mitsubishi Pajero. Его стоимость составляла к тому времени 320 тыс. грн. Однако заинтересовало граждан, что нардеп был официально безработным до депутатства.

Ранее "Телеграф" сообщал о еще одном "слуге", который получил подозрение от ГБР. Речь идет о Николае Тищенко. Он заинтересовал правоохранительные органы после нападения на экс-военного в Днепре.