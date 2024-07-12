Предок был молчуном и необщительным, если у вас такая фамилия (список)

Возможно, здесь указано ваше родовое имя

В древности люди любили давать своим соседям забавные или наоборот статусные прозвища, которые сразу давали знать о главной особенности человека. Ранее мы писали о 20 самых популярных фамилиях в Украине, а теперь сообщаем о родовых именах, указывающих на предка-молчуна.

Если носите такую фамилию, то кто-то из родоначальников очень не любил тратить время на беседы. Список таких родовых имен перечислен в научной работе Юлиана Редька "Современные украинские фамилии".

Молчуны обычно были унылыми и необщительными. Они могли сторониться общения с соседями по разным причинам. Кому-то было некомфортно, а кто-то не любил тратить время на болтовню. Они хорошо и добросовестно работали.

Список фамилий, которые указываются на необщительного предка:

Молчан;

Дикий;

Понурко;

Мрук;

Дичко;

Настобурко;

Дикий;

Бурчило;

Буркун;

Воркун;

Молчко.

Некоторые из этих прозвищ намекают, что человек мог быть ворчливым. Это Бурчило, Буркун и Вуркун. Возможно, у человека была такая особенность речи, когда он говорил себе под нос.

"Телеграф" ранее сообщал, что по фамилии можно узнать финансовое состояние предка. Некоторые родовые имена указывают на бедность, нищету. Другие же наоборот говорят, что предок имел много денег и жил в достатке или даже роскоши.