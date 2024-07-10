Вы коренные украинцы, если ваша фамилия звучит так: проверьте в списке

Расшифровывая значение своих фамилий, украинцы открывают новые грани собственной идентичности и связи с прошлым

Фамилия имеет большое значение для каждого человека, ведь она несет в себе историческое и культурное наследие, отражает родственные связи и идентичность, а особенно в такие трудные времена, которые сейчас возложены на Украину. В древности фамилии предоставлялись людям по разным признакам, в частности по профессии, характеру или даже внешности. Сегодня "Телеграф " расскажет о родовых именах, подтверждающих, что вы украинец.

Отметим, что сугубо украинские фамилии имеют некоторые особенности, например характерные окончания, помогающие выделить их среди других.

Окончание -енко

Именно такое окончание происходит от древнего слова "ребенок" и указывает на происхождение определенного лица. Например, Петренко – сын Петра, Иваненко – сын Ивана. Оно считается наиболее характерным для коренных украинцев, однако на самом деле ни в одной области фамилии с окончанием на -енко не преобладают.

Удельный вес носителей этих родовых имен колеблется от 30% в Черниговской области до 4% во Львовской. А по всей Украине фамилии с окончанием -енко составляют не более 15%.

Окончание -ук

На втором месте в рейтинге самых популярных окончаний по фамилиям коренных украинцев находится окончание -ук. Оно встречается по всем территориям Украины, равно как и -енко. К примеру, Корнийчук, Ковальчук.

Окончание -ський

Фамилии, оканчивающиеся на -ский, -зский, -цкий, занимают третью строчку. Кто-то может считать, что эти окончания говорят о польском происхождении, хотя это не совсем так. К примеру, Зеленский, Сырский, Иваницкий.

Фамилии с окончаниями -ский, -ский, -цкий присущи многим славянским народам и отражают место происхождения их первого носителя. Например, если первая часть фамилия напоминает название польского населенного пункта, то, вероятно, оно имеет польское происхождение, если украинское – то украинское. Вроде Уманский (Умань), Миргородский (Миргород) и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал о фамилиях, указывающих на то, что в роду изменяли веру.