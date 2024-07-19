"Наші виборці хочуть змін" - депутатка Євросолідарності про вибори в Україні

Офіційно партія Петра Порошенка не підтримує проведення виборів

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш Цинцадзе говорить, що проводити будь-які вибори під час війни неможливо. Хоча у владі були іншої думки.

"Уся ця історія з виборами, запускалася з Банкової, а не з якихось опозиційних сил. Тоді як і громадянське суспільство, і політсили, особливо парламентські, зайняли позицію, що проведення виборів під час війни не відповідає Конституції. Це не можна зробити через неможливість організації виборчої кампанії. Не кажучи вже про всі проблеми, які пов'язані з днем виборів, із залученням виборців і людей, які хотіли б, можливо, балотуватися з-за кордону України, чи наших військових, які сьогодні на передовій", — розповіла вона в інтерв’ю "Телеграфу".

Та за їх словами, виборці "Євросолідарності" підтримують проведення виборів, тому не поділяють позицію партії.

"Вони хочуть змін. Вони вважають, що чинний президент і його команда себе вже показали, і це потрібно змінювати. Але ми розуміємо, що це неможливо. Ні за законом, ні за реальними можливостями", — пояснює Климпуш-Цинцадзе.

Задача зараз — підготувати правила для перших повоєнних виборів, які будуть відмінними від усіх попередніх.

Раніше "Телеграф" писав, що навіть після закінчення повномасштабної війни вибори в Україні не так просто провести. Потрібно скоригувати законодавство.