В УЗ подтвердили смерть пассажирки в поезде "Запорожье-Ужгород": что сказали в компании

В компании просят обращать внимание на маркировку вагона при покупке билета

В "Укрзализныце" подтвердили смерть пассажирки в поезде "Запорожье – Ужгород". Женщина ехала ночью в вагоне, который не был оборудован кондиционером.

Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский. Он поделился подробностями происшествия и отметил, что подобные трагедии не редкость в периоды сильной жары.

"Мы просто не педалируем каждый такой случай, но в поездах, поскольку более 100 тысяч человек путешествует, к сожалению, особенно в летний период, случаются такие естественные смерти", — отметил он.

По словам Перцовского, такие случаи — это не "сухая статистика". Каждый инцидент подробно разбирают и выясняют, могли его предотвратить сотрудники УЗ или нет, на сколько оперативно прибыли медики, можно ли было отреагировать еще быстрее. По нынешнему инциденту выводов пока нет, добавил чиновник.

Он подтвердил, что в вагоне, в котором ехала женщина, не было системы кондиционирования, так как он продавался без такого оборудования. На сегодняшний день половина вагонов без кондиционеров. Перцовский обратился к пассажирам и попросил их обращать внимание на маркировку вагонов при покупке билетов.

"Сейчас мы четко маркируем вагоны, которые имеют надежные системы кондиционирования, снежинкой, чтобы люди знали", — добавил представитель Укрзализныци.

Напомним, трагедия произошла 16 июля. Женщина ехала в Стрый Львовской области, чтобы увидеться с подругой. Из-за высокой температуры воздуха и отсутствия кондиционера вагон сильно нагрелся и в купе была невыносимая духота.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что у пассажирки поезда "Киев-Краматорск" случилась паническая атака. Причиной могла стать жара, так как в вагоне были сломаны кондиционеры.