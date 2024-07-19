В УЗ підтвердили смерть пасажирки у потязі "Запоріжжя-Ужгород": що сказали в компанії

У компанії просять звертати увагу на маркування вагона при покупці квитка

В "Укрзалізниці" підтвердили смерть пасажирки у поїзді "Запоріжжя – Ужгород". Жінка їхала вночі у вагоні, який не обладнано кондиціонером.

Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" повідомив керівник пасажирського спрямування "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. Він поділився подробицями події та зазначив, що подібні трагедії не рідкість у періоди сильної спеки.

"Ми просто не педалюємо кожен такий випадок, але в поїздах, оскільки понад 100 тисяч людей подорожує, на жаль, особливо в літній період, трапляються такі природні смерті", — зазначив він.

За словами Перцовського, такі випадки – це не "суха статистика". Кожен інцидент докладно розбирають та з’ясовують, чи могли йому запобігти співробітники УЗ чи ні, на скільки оперативно прибули медики, чи можна було відреагувати ще швидше. За нинішнім інцидентом висновків поки що немає, додав чиновник.

Він підтвердив, що у вагоні, в якому їхала жінка, не було системи кондиціювання, оскільки продавався без такого обладнання. Сьогодні половина вагонів без кондиціонерів. Перцовський звернувся до пасажирів та попросив їх звертати увагу на маркування вагонів при купівлі квитків.

"Зараз ми чітко маркуємо вагони, які мають надійні системи кондиціювання, сніжинкою, щоб люди знали", — додав представник Укрзалізниці.

Нагадаємо, трагедія сталася 16 липня. Жінка їхала до Стрия Львівської області, щоб побачитись з подругою. Через високу температуру повітря та відсутність кондиціонера вагон сильно нагрівся і в купе була нестерпна задуха.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у пасажирки поїзда "Київ-Краматорськ" сталася панічна атака. Причиною могла стати спека, оскільки у вагоні були зламані кондиціонери".