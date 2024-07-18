Женщина умерла от жары в ночном поезде "Запорожье – Ужгород" ― СМИ

Пассажиры жаловались на духоту

В ночном поезде "Запорожье — Ужгород" умерла женщина из-за жары и духоты в купе. Пассажиры жаловались, что кондиционер не работал, а в некоторых вагонах температура воздуха превышала 30 градусов.

Этот инцидент произошел еще 16 июля, о нем сообщает издание "Закарпатье 24". В пресс-центре "Укрзализныци" не подтвердили и не опровергли слухи о смерти женщины.

В поезде умерла женщина

В ночном экспрессе, который едет чуть ли не через всю страну, умерла женщина. Журналисты пообщались с одной из попутчиц умершей. Выяснилось, что женщина ехала в Стрый Львовской области. Она хотела увидеться с подругой.

У купе была страшная жара. Попутчица говорила, что кондиционер не работал, а из-за высокой температуры вагоны сильно нагрелись.

Естественная вентиляция не спасла ситуацию. По словам пассажиров, в новых вагонах она работает плохо. Ночной поезд "Запорожье – Ужгород" считается новым, потому что он был запущен в конце 2018 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в поезде "Киев – Краматорск" у женщины произошла паническая атака. Ее могла вызвать жара. Попутчики бросились помочь пассажирке. Как удалось узнать, это произошло в поезде "Интерсити+". Там была высокая температура из-за сломанных кондиционеров.

Аномальная жара в Украине уже идет на убыль. Пик остался позади. Однако в Укргидрометцентре предупреждают, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего. Это тенденция, которую проследили и в других странах.