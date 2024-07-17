В поезде из-за сильной жары у женщины произошла паническая атака (видео)

Дети плачут, дышать нечем

На днях в поезде, который направлялся в Киев из Краматорска, у женщины произошла паническая атака из-за жары. Люди бросились ей на помощь.

Об этом сообщают очевидцы происшествия, передает местный телеграм-канал "Добрый вечер, мы из Киева". Пассажиры отмечают, что в поезде Интерсити+ были сломаны кондиционеры.

Людям пришлось ехать в полных вагонах с высокой температурой в салоне. Как рассказывает автор видео, дышать было нечем, дети кричали и плакали.

На фоне этой ситуации у одной из пассажирок произошла паническая атака. Женщина истерически плакать. Неравнодушные люди стали успокаивать ее.

На одной из станции, когда остановился поезд, женщину вывели из вагона подышать свежим воздухом.

Напоминаем, что через аномальную жару стает плохо не только людям, но даже дорогам. В Киеве "потек" асфальт из-за высокой температуры воздуха. На бульваре Вацлава Гавела заметили на дороге размягченные заплаты, которые местами даже начали плавиться.

Такая же ситуация в Шевченковском районе по улице Златоустовской. Асфальт нагрелся до такого состояния, что стал похож на пластилин.

Отметим, что днем он может нагреться до 50-60 °С.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда. Раньше максимальная температура в столице была на пол градуса ниже.