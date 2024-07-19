Как устроиться на работу в ТЦК и СП, что для этого нужно и сколько там платят

Обязательное условие – быть пригодным или ограниченно пригодным к военной службе

Военнослужащие ВСУ, получившие ранения, травму или контузию во время боевых действий и признанные ВЛК ограниченно пригодными, имеют право устроиться на работу в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Перевестись на такую работу не сложно, уверяет начальник Одесского ТЦК и СП Александр Охрименко.

Об этом он рассказал во время брифинга в Ukraine Media Center Odesa. Привел четкий алгоритм действий того, как должен поступить военный.

обратиться к своему непосредственному начальнику, управляющему или командиру и сообщить о желании проходить службу в ТЦК

предоставить заявление с соответствующими документами о получении травмы, ранения, контузии или об ухудшении состояния здоровья

руководитель рассматривает и принимает решение

военного принимают на службу в ТЦК

"Военнослужащий предоставляет соответствующую справку военно-врачебной комиссии, что он действительно имеет статус "ограниченно пригодный к военной службе". Далее командир это рассматривает и по номенклатуре назначения этот военнослужащий может быть принят на службу в ТЦК", — рассказал Охрименко.

Найти информацию о том, сколько получают за свою работу работники ТЦК и СП в открытом доступе не удалось. Однако, как рассказал руководитель Львовского областного ТЦК и СП полковник Александр Тищенко в интервью Leopolis.news, для тех, кто не находится в зоне боевых действий, зарплата составляет не менее 20 тысяч гривен.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал о том, что в Днепре готовы предложить работу водителя в местном ТЦК и СП с заработной платой в 50 000 гривен.