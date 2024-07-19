Громобой отменяет жару в Украине: какой будет погода в Ильин день и где ждать грозы
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Наши предки считали святого Илью покровителем гроз и молний
В субботу, 20 июля, православные христиане отмечают праздник в честь ветхозаветного пророка Ильи. Его считали предвестником осени, поэтому всегда обращали внимание на то, какой была погода в этот день.
По данным сервиса pogodairadar, в субботу в Украине возможны ливни и грозы. Они могут сопровождаться сильными штормовыми ветрами и градом, но в основном в горных регионах.
Распределение осадков характеризуется значительными контрастами между западными, северными и центральными областями и южными и восточными. Количество осадков, прогнозируемое к концу выходных, в целом недостаточно по сравнению с потребностью в этот период.
В то же время ожидается снижение дневной температуры. Однако, она все еще будет достигать +30°C в некоторых частях страны. Ночь будет оставаться очень теплой, с минимумами +20…24°C во многих районах.
Народные приметы о погоде в Ильин день
- Глухой гром на Илью – к слабым дождям, звонкий – к сильным ливням.
- Сильный дождь в этот день означает, что в будущем году не будет пожаров.
- Если насекомые затихли, то будет ранняя осень.
- Кто намокнет под дождем сегодня – будет весь год здоровым.
Напомним, ранее народный синоптик из Волыни Владимир Деркач ответил в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу", рассказал, какой будет погода в Украине в июле и августе.