"Марьяна остается в обойме": "Слуги народа" устроили странный спектакль в Раде по поводу Безуглой

Этим "шоу" шокированы даже военные

Народный депутат Марьяна Безугла, которая на днях вышла из фракции "Слуга народа", остается под "протекторатом" "слуг". Во вторник, 23 июля, они не дали исключить его из комитета Нацбезопасности и обороны.

"Только что при рассмотрении на заседании регламентного комитета вопроса об исключении Безуглой из комитета Нацбезопасности и обороны "слуги" (кроме председателя комитета) демонстративно покинули заседание, чем сорвали кворум. Марьяна остается в обойме комитета", — написал в Facebook первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента Сергей Евтушок ("Батьківщина").

Отметим, накануне в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления с предложением исключить Безуглую из оборонного комитета. Сейчас она является заместителем главы комитета. Этот вопрос 23 июля должен был быть рассмотрен регламентным комитетом, однако "слуги" не дали этого сделать.

"Учитывая, что это уже третий раз, когда "Слуги" сами инициируют исключение из Комитета по нацбезопасности Безуглой….. и сами же "Слуги" потом это героически блокируют… Так тут прям Оскар зрительских симпатий за лучшую роль по выстрелу самим себе в ногу", – прокомментировал ситуацию народный депутат Ярослав Железняк.

В комментариях украинцы возмущены таким развитием событий. Пишут, что этим шоу шокированы и военные.

Как сообщал "Телеграф", Безуглую внесли в базу "Миротворец". Причиной названо то, что сознательно дискредитировала органы государственной власти и управления.