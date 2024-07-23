"Марʼяна лишається в обоймі": "Слуги народу" влаштували дивну виставу у Раді щодо Безуглої

Цим "шоу" шоковані навіть військові

Народний депутат Мар’яна Безугла, яка днями вийшла із фракції "Слуга народу", залишається під "протекторатом" "слуг". У вівторок, 23 липня, вони не дали виключити її з комітету Нацбезпеки та оборони.

"Щойно при розгляді на засіданні регламентного комітету питання про виключення Безуглої з комітету Нацбезпеки та оборони "слуги" (окрім голови комітету) демонстративно покинули засідання, чим зірвали кворум. Марʼяна лишається в обоймі комітету", — написав у Facebook перший заступник голови комітету з питань регламенту Сергій Євтушок ("Батьківщина").

Зазначимо, напередодні у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови з пропозицією виключити Безуглу з оборонного комітету. Зараз вона є заступницею голови комітету. Це питання 23 липня мало бути розглянуто регламентним комітетом, проте "слуги" не дали цього зробити.

"Враховуючи, що це вже третій раз коли "Слуги" самі ініціюють виключення з Комітету по нацбезпеці Безуглої….. і самі ж "Слуги" потім це героїчно блокують… То тут прям Оскар глядацьких симпатій за найкращу роль по вистрілу самім собі в ногу", — прокоментував ситуацію народний депутат Ярослав Железняк.

В коментарях українці обурені таким розвитком подій. Пишуть, що цим "шоу" шоковані й військові.

Як повідомляв "Телеграф", Безуглую внесли до бази "Миротворець". Причиною названо те, що вона свідомо дискредитувала органи державної влади та управління.