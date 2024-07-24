"Придется отвечать на сложные вопросы": Кличко объяснил свои слова о Зеленском и референдуме

Тяжелые времена для Украины еще не закончились

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил свои слова о том, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется принимать непопулярные решения и о возможности проводить референдум. По его словам, Украину еще ждут серьезные испытания.

Об этом он рассказал в эфире канала "Киев 24". Кличко говорит, что должность президента сейчас очень важна, однако есть вероятность того, что вскоре Зеленскому придется принимать крайне непопулярные решения.

Мэр Киева отметил, что ситуация на фронте очень непростая, тянет очень много ресурсов государства, а для многих украинских военных это обернулось потерей жизни или здоровья.

Кличко добавил, что наверняка все украинцы задавались вопросом о том, когда закончится война, на каких условиях это произойдет и будут ли пересмотрены государственные границы. Отвечать на эти вопросы придется президенту, считает городской глава.

"Референдум проводить во время военного положения невозможно, но тем не менее, я убежден, что президент будет обязан опираться на общественное мнение", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Кличко в одном из своих недавних интервью допустил, что Зеленскому придется рассматривать варианты территориальных уступок и в подобном случае ему бы пришлось проводить референдум. Он добавил, что альтернативой могло быть создание правительства национального единства, но высказал предположение, что президент не захочет отказываться от сфокусированной в его руках власти.

Как сообщалось ранее, Зеленский сообщил, что "горячая фаза" войны России против Украины может завершиться до конца года. Однако для этого необходимо выполнить ряд условий.