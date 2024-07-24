Переговоры Украины и РФ: Захарова дерзко прокомментировала слова Зеленского

Кремлевские пропагандисты уверяют, что якобы Украина не готова к переговорам

В России взялись комментировать слова украинского президента Владимира Зеленского о возможных переговорах со страной-агрессором, которые в Кремле сами же и клянчили совсем недавно. Сейчас Москва якобы не доверяет его словам и они ничем "не подкреплены".

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 24 июля. Она ответила на вопрос, какую реакцию вызвали в Москве слова президента Украины Владимира Зеленского, допустившего возможность переговоров с РФ.

"Веры ему нет никакой и ни у кого", — отметила Захарова.

Она также заявила, что якобы такие заявления могут быть связаны с предвыборной конъюнктурой" в США, а также быть "еще одной попыткой продвинуть формулу мира".

"За этим стоит желание навязать широкому кругу стран тупиковую формулу Зеленского. Ничего не было предпринято, никем — ни Зеленским, ни его администрациями или другими ветвями власти, ни западными кураторами. Поэтому слов мы слышим много, слова буквально противоположные предыдущим, а дел не видим в принципе", — сказала Захарова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в интервью ВВС Владимир Зеленский сказал, что оказывая давление на Россию, можно согласиться на дипломатическое урегулирование войны в Украине.

Кроме того, еще в марте текущего года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что готов на переговоры с Путиным до выхода на границы 1991 года. Однако по его словам, это будет возможно только в том случае, если Запад усилит поддержку, а ВСУ выйдут на "границы 2022 года".