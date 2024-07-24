"Баловство" с порно закончилось печально: на Волыни мужчина пошел под суд из-за переписки с друзьями

Дело дошло до суда

В Волынской области мужчина получил приговор за то, что переслал своим друзьям порно. На суде обвиняемый заявил, что делал это ради забавы.

Об этом свидетельствует соответствующее решение Камень-Каширского районного суда Волынской области. В нем говорится, что в марте 2024 года мужчина на протяжении нескольких дней "скидывал" своим друзьям в мессенджере порно, в частности, ссылки на соответствующие сайты и "гифки". Правоохранители расценили это, как распространение порнографии.

Дело дошло до суда, где обвиняемым признал свою вину, но отметил, что не знал, что он совершает преступление, за которое предусмотрено уголовное наказание. Он объяснил свой поступок тем, что делал это "для развлечения".

Несмотря на раскаяние, суд признал мужчину виновным и назначил 1 год испытательного срока.

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