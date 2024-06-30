Хотел авторитета, а получил срок: в Ровно судили подростка, который снимал интим на камеру

Парень просил не суровое наказание

В Ровно осудили подростка, снявшего интимный момент с подругой. А потом демонстрировал ролик товарищам.

Об этом говорится в приговоре суда, сообщает Ровно Вечернее.

Событие произошло еще в 2019 году. Парень вместе с малолетней подругой решили снять на площадке многоэтажки видео интимного характера. Впоследствии парень пообещал его удалить, однако продемонстрировал сверстникам.

В суде подросток объяснил, что так хотел завоевать авторитет среди товарищей, поскольку нет родительской поддержки — его воспитывает только мама. Также отметил, что полностью выплатил потерпевшему моральный ущерб и расходы за услуги адвоката.

Он попросил суд строго его не наказывать. Парень имел в виду наказание, не связанное с лишением свободы.

Потерпевшая подтвердила, что деньги ей возместили. Поэтому претензий к обвиняемому нет.

Суд учел тот факт, что молодого человека характеризуют положительно, что он занимается общественно-полезным трудом (является волонтером Фонда Solisjum в Варшаве), ранее к уголовной или административной ответственности не привлекался. Ему назначили 2 года испытательного срока.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о наказании за посылку унизительных сообщений сексуального характера к мессенджерам. Теперь за это будут наказываться штрафами и не только.