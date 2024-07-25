Как часто нужно проходить ВЛК: юристы дали четкий ответ

ВЛК должны проходить все

В связи с новым законом о мобилизации введены новые правила военного учета и прохождения военно-врачебной комиссии (далее — ВКК). Также изменились и строки прохождения ВВК.

По словам юристов все, кто официально признан ограниченно годным, должны повторно пройти проверку ВВК за 9 месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года. Люди со 2 или 3 группой инвалидности после 24.02.2022 года должны повторно пройти медицинское освидетельствование.

Повторно пройти ВВК нужно будет через год. Это обязательное правило для военнообязанных во время военного положения. Максимальное время для прохождения военно-врачебной комиссии составляет 14 дней. С целью более глубокого исследования состояния здоровья военнослужащего этот строк может быть продлен до 1 месяца.

В случаях, когда военнослужащий получил ранение при несении службы, выполнении боевого нанесения, повреждении или болезни, он может быть направлен на ВВК немедленно, по возможности, по представлению руководителя или командира. Кроме того, после лечения военнообязанный имеет право на прохождение ВЛК для дальнейшего определения его пригодности к военной службе.

Ранее мы рассказывали, как можно обжаловать решение военно-лечебной комиссии. Есть два варианта, как дальше следовать.

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