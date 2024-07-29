Государство ежемесячно теряет 400 млн грн: нардеп Кучеренко — о бесконтрольном "государственном управлении" Укрнефтебурения

Уже больше года компания "Укрнефтебурение" (УНБ) находится в управлении ПАО "Укрнафта" согласно распоряжению Кабинета министров Украины и на основании договора между АРМА и ПАО "Укрнафта" о передаче в управление корпоративных прав (акций). Однако уже прошло более полугода с тех пор, как остановилась добыча УНБ на Сахалинском месторождении, и как результат государство ежемесячно теряет ориентировочно 400 млн грн, заявил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Это произошло после принятия судебного решения по спецразрешению, и государство от этого ежемесячно теряет 190 млн грн ренты, 130 млн грн НДС и около 80 млн грн налога на прибыль", — говорится в сообщении нардепа на его фейсбук-странице.

По словам Кучеренко, он присутствовал на двух заседаниях по этому вопросу.

"Несмотря на то, что новое рассмотрение спора относительно выдачи спецразрешения на добычу для компании еще не началось по существу, полученная информация по судебному делу и из других источников уже поставила ряд вопросов к АРМА и субъекту управления — Укрнафте", — объяснил он.

Нардеп отметил, что на днях получил ответ от "Укрнафты" на его обращение, в котором задавал несколько простых вопросов как к управляющему УНБ. В частности, Кучеренко спрашивал:

каков размер зарплаты руководителя УНБ?

или вследствие прекращения добычи компанией были уменьшены зарплаты руководства УНБ?

забронировано ли от мобилизации руководство УНБ, и с какой целью, если компания фактически прекратила деятельность?

присутствовал ли руководитель УНБ на судебном заседании, где решалась судьба спецразрешения на добычу, и находился ли он в командировке в это время?

предоставлялась ли "Укрнафтой" оценка юридического сопровождения со стороны УНБ указанного судебного дела или поручение по его ведению?

Однако, по словам нардепа, суть ответа по каждому пункту обращения свелась к словам: "не знаем и не обязаны знать".

Также Кучеренко обратил внимание, что очень актуальным на фоне этой "полной профанации с управлением госактивами" выглядит объявленный "Укрнафтой" тендер на закупку трех мощных газогенерационных установок.

"У специалистов уже возникает очень много вопросов по этому поводу, но здесь нужно просто подождать — время покажет. Потому что с "дополнительной" добычей газа на "Укрнефтебурении" мы уже разобрались — поэтому, согласитесь, есть основания беспокоиться сейчас и за "дополнительную" генерацию ", — подчеркнул Кучеренко.

Кроме того, народный депутат отметил, что вдруг "в долгую заграничную командировку в Чехию словно бы по этим газовым установкам был отправлен руководитель "Укрнефтебурения" Мальчика (Олег Мальчик, председатель правления ЧАО ПК "Укрнефтебурение", — ред)".

"Где "бурение" и где "газогенерация"?! К чему здесь вообще "Укрнефтебурение"?! За какие средства и с какой целью происходит весь этот театр абсурда?!" – возмутился он.