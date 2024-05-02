В Monobank второй день масштабный сбой: идет мощная атака, подробности

Пользователи не могут совершить банковские операции

После неполадок в среду в Monobank в четверг, 2 мая, второй день подряд происходит масштабный сбой. На этот раз причиной стала мощная DDoS атака.

Об этом сообщает основатель банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале. По его словам, хакеры уже вторично пытаются "свалить" Monobank.

"Еще один мощный DDoS. Упорные они, ничего не скажешь. Очень хочется свалить Монобанк. Но это тяжело", — говорится в сообщении.

В 14:16 некоторые пользователи банка уже смогли зайти в приложение.

Однако ранее люди сообщали о проблемах со входом в приложение Монобанка. То есть невозможно осуществить перевод денег или просмотреть счет и информацию по карточке.

Заметим, что сбои в Монобанке, которые были раньше, обычно были связаны с сервисными работами или обновлением банка, однако сейчас речь идет о хакерской атаке.

Ранее "Телеграф" писал, что сбои у Monobank случались неоднократно. Так, 16 апреля пользователи банка не могли войти в приложение и совершить банковские операции.