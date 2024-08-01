Укр

Смогут, но не сейчас? Кабмин предлагает расширить круг лиц, которые будут получать бесплатную правовую помощь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Правовая помощь Новость обновлена 01 августа 2024, 17:43
Правовая помощь. Фото Открытые источники

Теперь правовую помощь смогут получить больше людей

Бесплатную вторичную правовую помощь теперь сможет получить больше людей. Кабмин предлагает расширить круг лиц, которые будут иметь на это право.

В законопроекте № 11456 від 30.07.2024 года его инициатор — правительство — предлагает предоставлять право на такую помощь пострадавшим от уголовных правонарушений на почве ненависти. Законопроект должен вступить в силу через год после окончания действия военного положения в Украине.

Проект направлен на обеспечение гарантированного права лица на судебную защиту. Его смогут получить люди, потерпевшие от уголовных правонарушений на почве ненависти по признакам:

  • расы;
  • цвета кожи;
  • политических, религиозных и других убеждений;
  • пола;
  • инвалидности;
  • этнического и социального происхождения;
  • имущественного положения;
  • места жительства;
  • по языковым признакам.
Фото: Телеграф
Проект Закона
Фото: Телеграф
Проект Закона
Фото: Телеграф
Пояснительная записка
Фото: Телеграф
Пояснительная записка

Что такое бесплатная вторичная правовая помощь

Это вид государственной помощи, которая создает равные возможности для доступа к правосудию. Она включает в себя такие правовые услуги как:

  • защита;
  • представительство интересов лиц в различных органах;
  • составление документов процессуального характера.

Получить ее можно не более 6 раз в течение года. Предоставляется такая помощь определенному кругу лиц.

Ранее мы рассказывали о законопроекте, благодаря которому у наследников увеличится срок подачи заявления о принятии наследства. Также "Телеграф" писал о законопроекте, которым планируется лишить "гонораров" работников ТЦК.

Теги:
#Верховная Рада #Законопроект #Правовая помощь