Смогут, но не сейчас? Кабмин предлагает расширить круг лиц, которые будут получать бесплатную правовую помощь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Теперь правовую помощь смогут получить больше людей
Бесплатную вторичную правовую помощь теперь сможет получить больше людей. Кабмин предлагает расширить круг лиц, которые будут иметь на это право.
В законопроекте № 11456 від 30.07.2024 года его инициатор — правительство — предлагает предоставлять право на такую помощь пострадавшим от уголовных правонарушений на почве ненависти. Законопроект должен вступить в силу через год после окончания действия военного положения в Украине.
Проект направлен на обеспечение гарантированного права лица на судебную защиту. Его смогут получить люди, потерпевшие от уголовных правонарушений на почве ненависти по признакам:
- расы;
- цвета кожи;
- политических, религиозных и других убеждений;
- пола;
- инвалидности;
- этнического и социального происхождения;
- имущественного положения;
- места жительства;
- по языковым признакам.
Что такое бесплатная вторичная правовая помощь
Это вид государственной помощи, которая создает равные возможности для доступа к правосудию. Она включает в себя такие правовые услуги как:
- защита;
- представительство интересов лиц в различных органах;
- составление документов процессуального характера.
Получить ее можно не более 6 раз в течение года. Предоставляется такая помощь определенному кругу лиц.
Ранее мы рассказывали о законопроекте, благодаря которому у наследников увеличится срок подачи заявления о принятии наследства. Также "Телеграф" писал о законопроекте, которым планируется лишить "гонораров" работников ТЦК.