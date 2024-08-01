В Раде хотят продлить срок на подачу заявления о наследстве: кого это коснется

Для продления срока есть условие

На период военного положения наследникам хотят увеличить срок на подачу заявления о принятии наследства. Однако это нововведение будет касаться не всех.

В законопроекте № 11454 от 30.07.2024 года его инициатор Лукашев Александр ("Відновленния України") предлагает предоставить на период военного времени наследникам дополнительный срок для подачи заявления о принятии наследства. Это будет возможно в случае, если наследник проживает в оккупированном РФ населенном пункте или в месте, где ведутся активные боевые действия.

Наследник сможет подать заявление даже в том случае, если в течение законного срока (шесть месяцев) с момента открытия наследства он не мог обратиться к нотариусу в связи с обстоятельствами, которые от него не зависели.

Проект Закона

Сравнительная таблица

Напомним, что не так давно в Верховную раду подали законопроект о введении запрета на деятельность религиозных организаций с центром влияния в стране-агрессоре. Группа народных депутатов даже блокировали трибуну Рады с требованием проголосовать за законопроект во втором чтении.

Однако голоса собраны не были и документ на голосование не поставили. Сами нардепы ушли на каникулы до конца августа.