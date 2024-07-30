Коррупция, отмена: в Раду поступил законопроект, которым планируется лишить "гонораров" работников ТЦК

Особенно вопрос актуален для вынужденных переселенцев

В ТЦК хотят устранить коррупционные риски, связанные с оформлением в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки документов, необходимых для бронирования. Это предусматривается законопроектом о внесении изменений в статью 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Соответствующий проект закона был получен Верховной Радой Украины 29 июля. Пока там отсутствуют сопроводительные документы к нему.

Однако специально для "Телеграфа" автор законопроекта, народный депутат Мазурашу Георгий Георгиевич предоставил сравнительную таблицу документа.

Сравнительная таблица к законопроекту

В частности, предлагается дополнить статью 25 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" дополнительной частью. Согласно предложенным изменениям, если для оформления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации необходима справка или другие документы от территориального центра комплектования и социальной поддержки (далее — ТЦК и СП — ред.), последний обязан по письменному запросу безотлагательно (не позднее трех рабочих дней) выдать соответствующие документы (или ответ об их отсутствии) гражданину, которому оформляют бронирование, и/или организации, оформляющей отсрочку работнику.

Также отмечается, что гражданин, который обращается в ТЦК и СП, не подлежит направлению на военно-врачебную комиссию и призыва на военную службу во время мобилизации в течение десяти дней со дня обращения или до принятия решения уполномоченным органом по отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации для этого гражданина

"Основной объект издевательств в этом случае — вынужденные переселенцы, которые в настоящее время не состоят на учете, многие из них "там" некуда обращаться, потому что те военнослужащие на оккупированной территории, а когда оформляют бронирование, нужен документ, стоящий на учете военнообязанных" — добавил автор законопроект, народный депутат Георгий Мазурашу в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

Он рассказал, что работники ТЦК рассматривают всех как "чисто как потенциальную единицу в тех планах мобилизации "для количества". Им все равно на бронь, но завершить бронирование они могут за "гонорар" в "5 тысяч".

На своей странице в Facebook автор законопроекта отмечает, что эта норма поможет устранить механизмы для создания коррупции в ТЦК СП.

"Еще одна законодательная инициатива, за которую на меня будут слиться взяточники и схематозники, действующие против интересов граждан и страны, создавая предпосылки для получения "гонораров" за решение проблем, которые они сами искусственно и создают…", — уточнил Георгий Мазурашу.

Депутат добавил, что у работников ТЦК и СП нужно забрать все эти механизмы для создания коррупционных условий. Они должны профессионально заниматься поиском реально способных защищать Отечество.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Верховной Раде предлагают запретить мобилизовать в армию второго сына у матери, если погиб его неполнородный брат. Также мы писали, кто из украинцев лишится отсрочки от мобилизации с 1 августа.