Зможуть, але не зараз? Кабмін пропонує розширити коло осіб, які отримуватимуть безкоштовну правову допомогу

Тепер правову допомогу зможуть отримати більше людей

Безоплатну вторинну правову допомогу тепер зможе отримати більше людей. Кабмін пропонує розширити коло осіб, які матимуть на це право.

У законопроєкті № 11456 від 30.07.2024 року його ініціатор — уряд — пропонує надавати право на таку допомогу постраждалим від кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті. Законопроєкт має набути чинності через рік після закінчення дії воєнного стану в Україні.

Проєкт направлений на забезпечення гарантованого права особи на судовий захист. Його зможуть отримати люди, які зазнали кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті за ознаками:

раси;

кольори шкіри;

політичних, релігійних та інших переконань;

підлоги;

інвалідності;

етнічного та соціального походження;

майнового стану;

місця проживання;

за мовними ознаками.

Проєкт Закону

Проєкт Закону

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка

Що таке безоплатна вторинна правова допомога

Це вид державної допомоги, що створює рівні можливості для доступу до правосуддя. Вона включає такі правові послуги як:

захист;

представництво інтересів осіб у різних органах;

складання документів процесуального характеру.

Отримати її можна трохи понад 6 разів протягом року. Надається така допомога певному колу осіб.

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