Зможуть, але не зараз? Кабмін пропонує розширити коло осіб, які отримуватимуть безкоштовну правову допомогу
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Тепер правову допомогу зможуть отримати більше людей
Безоплатну вторинну правову допомогу тепер зможе отримати більше людей. Кабмін пропонує розширити коло осіб, які матимуть на це право.
У законопроєкті № 11456 від 30.07.2024 року його ініціатор — уряд — пропонує надавати право на таку допомогу постраждалим від кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті. Законопроєкт має набути чинності через рік після закінчення дії воєнного стану в Україні.
Проєкт направлений на забезпечення гарантованого права особи на судовий захист. Його зможуть отримати люди, які зазнали кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті за ознаками:
- раси;
- кольори шкіри;
- політичних, релігійних та інших переконань;
- підлоги;
- інвалідності;
- етнічного та соціального походження;
- майнового стану;
- місця проживання;
- за мовними ознаками.
Що таке безоплатна вторинна правова допомога
Це вид державної допомоги, що створює рівні можливості для доступу до правосуддя. Вона включає такі правові послуги як:
- захист;
- представництво інтересів осіб у різних органах;
- складання документів процесуального характеру.
Отримати її можна трохи понад 6 разів протягом року. Надається така допомога певному колу осіб.
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