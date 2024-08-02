"Было стыдно": в "Слуге народа" рассказали, почему хотят повысить пенсии нардепам

Парламентарий обращает внимание на работу предшественников

"Слуга народа" хочет повысить пенсии нардепам, потому что им даже не индексируют выплаты. Об этом рассказал депутат от СН Александр Федиенко.

В комментарии "Телеграфу" он признался, что лично его на этот шаг побудила новость о смерти экс-депутата Левко Лукьяненко из-за отсутствия денег на лечение. Детальнее об этой инициативе читайте в материале "Тарута и другие нардепы-миллионеры просят увеличить пенсии депутатам. Есть ли здесь "зрада"?"

Федиенко сказал, почему хочет повысить пенсию депутатам

"Когда узнал, что Левко Лукьяненко (народный депутат I–II, IV–V созывов — Ред.) умер из-за того, что ему не на что покупать лекарства, мне было стыдно", — сказал нардеп.

Он пояснил, что депутатам не индексируют пенсии. Индексацию отменил предыдущий парламент.

"Есть другие, слава богу, живые депутаты, которым даже не индексируют пенсии. Потому что предыдущий олигархический парламент на волне популизма отменил даже эту индексацию. Мне больно, что есть те пенсионеры-депутаты, которые, отдав достаточно много этой стране и обществу, были выброшены популистами на помойку", — сказал Федиенко.

Отметим, что речь идет о повышении пенсий исключительно для народных депутатов I-VII созывов и нардепов VIII созыва, полномочия которых начались до 1 октября 2017 года. То есть это не касается действующих депутатов Рады.

Для справки: Левко Лукьяненко — диссидент, общественный и государственный деятель, писатель, юрист, народный депутат ВРУ I–II и IV–V созывов. Кандидат в президенты Украины в 1991 году, занял третье место. В 2005 году получил звание Героя Украины. В 2017 году Лукьяненко был выдвинут на Нобелевскую премию мира, но он не дожил до заседания.

Ранее Телеграф сообщал, что минимальная пенсия некоторых украинцев составляет 13 тысяч гривен. Чтобы получить повышенную выплату, нужно соответствовать двум условиям.