"Було соромно": у "Слузі народу" розповіли, чому хочуть підвищити пенсії нардепам

Парламентар звертає увагу на роботу попередників

"Слуга народу" хоче підвищити пенсії нардепам, бо їм навіть не індексують виплати. Про це розповів депутат від СН Олександр Федієнко.

В коментарі "Телеграфу" він зізнався, що особисто його на цей крок спонукала новина про смерть ексдепутата Левка Лук’яненка через відсутність грошей на лікування. Детальніше про цю ініціативу читайте у матеріалі "Тарута й інші нардепи-мільйонери просять збільшити пенсії депутатам. Чи є тут "зрада"?"

Федієнко сказав, чому хоче підвищити пенсію депутатам

"Коли дізнався що Левко Лук’яненко (народний депутат I–II, IV–V скликань — Ред.) помер через те, що йому не було на що купувати ліки, мені було соромно", — сказав нардеп.

Він пояснив, що депутатам не індексують пенсії. Індексацію скасував попередній парламент.

"Є інші, слава богу, живі депутати, яким навіть не індексують пенсії. Бо попередній олігархічний парламент на хвилі популізму скасував навіть цю індексацію. Мені болить, що є ті пенсіонери-депутати, які, віддавши досить багато цій країні та суспільству, були викинуті популістами на помийку", — сказав Федієнко.

Зазначимо, що йдеться про підвищення пенсій виключно для народних депутатів I-VII скликань, та нардепів VIII скликання, повноваження яких почалися до 1 жовтня 2017 року. Тобто, це не стосується чинних депутатів Ради.

Для довідки: Левко Лук'яненко — дисидент, громадський та державний діяч, письменник, юрист, народний депутат ВРУ I–II та IV–V скликань. Кандидат у президенти України у 1991 році, зайняв третє місце. У 2005 році отримав звання Героя України. У 2017 році Лук’яненка висунули на Нобелівську премію миру, але він не дожив до засідання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мінімальна пенсія деяких українців складає 13 тисяч гривень. Щоб отримати підвищену виплату, потрібно відповідати двом умовам.