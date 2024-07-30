Кому из пенсионеров дадут по тысяче гривен в августе и куда обращаться за помощью

На доплату могут рассчитывать не все пенсионеры

В августе некоторые украинские пенсионеры смогут получить доплату к своей пенсии. Выплата будет единоразовой и составит 944 грн.

Эти деньги государство выплатит тем, у кого ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Размер этой доплаты рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Однако следует учитывать, что на доплату могут рассчитывать пенсионеры от 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе. Необходимо также отвечать следующим критериям:

пенсионер должен проживать в одиночестве;

нуждаться в уходе от посторонних лиц, в том числе от социальных работников;

иметь пенсию по возрасту.

Чтобы получить доплату к пенсии в связи с ухудшением здоровья, следует обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда с соответствующим заявлением. Кроме того, необходимо предоставить сотрудникам ПФУ медицинские документы, подтверждающие право на такую ​​помощь.

Также пенсионеры могут получить дополнительные выплаты ко Дню Независимости Украины в августе. Для этого нужно подать заявление на получение разовой денежной помощи до 1 августа. В зависимости от статуса пенсионера, выплаты составят от 450 до 3100 гривен. Такую возможность обеспечивают Законы Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований" предусматривают разовую денежную помощь ко Дню Независимости.

Ранее "Телеграф" рассказал, как украинцам узнать сумму будущей пенсии.