После большого скандала: в Минздраве пообещали провести новый тендер на восстановление "Охматдета"

Сейчас точных сумм сказать не могут, но все они будут анализироваться и проверяться

В пятницу, 2 августа, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что скандальный тендер на восстановление "Охматдета", который разрушили российские войска, отменят и проведут заново. Произойдет это в течение 7-16 дней.

Об этом он сказал на брифинге. А также добавил, что больница "Охматдет" еще не заключила соглашение с победителем тендера на восстановление его корпуса.

"Вчера я провел консультации с Национальной полицией и попросил посмотреть компанию, которая претендует быть победителем проводимого фондом отбора. Есть оговорка, что на балансе этой компании нет соответствующего количества техники, которое позволит работать и выполнять те работы, которые предусмотрены", — заявил Ляшко.

Учитывая это, было принято решение, что Благотворительный фонд "Охматдет – Здоровое детство" перечислит те средства, которые собрали после атаки РФ 8 июля, на казначейский счет "Охматдета".

Также будет создан ревизионно-наблюдательный совет по использованию этих средств. В нее войдет 6 благотворителей, перечисливших наибольшее количество средств на восстановление больницы, представитель от Минздрава, представитель от администрации "Охматдет" и представители пациентских, антикоррупционных, строительных и других организаций, но не более 15 человек.

"Мы выписываем критерии, и идем по процедуре, предусмотренной действующим законодательством, потому что средства становятся государственными. И мы объявляемся через процедуру ProZorro. Критерии того объявления — кто может показаться, какие должны будут критерии к подрядчику — будут указаны там, согласованы с этой ревизионно -наблюдательным советом": — отметил Ляшко.

По его словам, новый тендер на восстановление детской больницы "Охматдет" будет проведен в течение 7-16 дней. Ляшко добавил, что в настоящее время точных сумм сказать не могут, но все они будут анализироваться и проверяться, поскольку будет учитываться разница между капитальным и срочным ремонтом.

Что предшествовало

Журналисты проекта "Наши деньги" вчера, 1 августа, отметили, что победителем тендера на ремонт корпуса "Охматдета" избрали компанию "Буд-технолоджи", чье предложение было третье по дороговизне — 307 млн грн.

"Телеграф" попытался разобраться, что не столько с компанией, которую избрали благотворители. Согласно данным сервиса "You control", основателем и руководителем является Василий Кобызь, житель Запорожской области. Компания зарегистрирована в Запорожье.

Размер уставного капитала компании вызывает улыбку – всего 5 тыс. гривен.

Относительно участия в тендерах, компания выиграла несколько в Запорожье. В частности, тендер по возобновлению кровли здания Запорожской еврейской гимназии в 2018 году на сумму 196 019 грн.

Общая сумма тендеров, которые выиграла компания в период с 2017 по 2019 год – 2 246 351 грн. Детальнее об этом можно прочитать по ссылке.

В то же время БФ "Охматдет — Здоровое детство" отметил, что "категорически отрицает все обвинения в непрозрачности и неблагочестии в использовании средств, собранных на восстановление корпуса НДСЛ "Охматдет".

Также "Телеграф" писал, что со строительством Мемориального кладбища под Киевом возник новый скандал. Подробнее о том, по какому принципу выбиралась фирма, кто будет поставлять один из материалов для строительства и другие нюансы проекта, читайте в материале "Телеграфа" под названием "Фирма отца Безуглой пролетела мимо тендера на 2 миллиарда: вокруг Военного мемориала под Киевом новый спор".