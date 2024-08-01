Не помог даже суд: Тернопольский облсовет снова уволил скандального экс-главу

Он также потребовал выплатить ему зарплату

В четверг, 1 августа, депутаты Тернопольского областного совета проголосовали за увольнение бывшего председателя облсовета Михаила Головко. Перед этим его восстановил в должности Восьмой апелляционный административный суд во Львове.

За увольнение Головко единогласно проголосовали все принявшие участие в голосовании депутаты, пишет Укринформу. Всего проголосовали 40 депутатов облсовета.

Как известно, в июне 2023 Головко погорел на взятке. Его задержали сотрудники НАБУ, когда он со своими помощниками получил неправомерную выгоду в размере 600 тысяч гривен.

Его уволили с должности главы Тернопольского областного совета во время сессии, которая состоялась 26 октября 2023 года. Решение депутаты поддержали единогласно, однако сам подозреваемый по делу о взяточничестве этого не признал.

Позже Головко уже после задержания попал в очередной скандал. Его обвиняли в лицемерии.

1 августа 2024 Восьмой апелляционный административный суд Львова удовлетворил иск о восстановлении Головко в должности. Также суд обязал выплатить ему зарплату в размере 591 тысячи гривен за время "вынужденного прогула".