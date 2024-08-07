Для тех, кто не знает, как назвать дочь: редкие украинские имена, которые становятся популярными снова

Назовите дочь красивым украинским именем

Украинская культура богата красивыми и мелодичными именами, которые на протяжении веков передавались из поколения в поколение. В наше время родителей называют детей редкими именами, придавая им уникальность и глубокий смысл.

Выбор этих имен для новорожденных девочек способ сохранить и передать национальные традиции, придавая современное звучание. "Телеграф" собрал для вас женские украинские имена, которые снова приобретают популярность.

Мелания

Имя Мелания происходит из Греции, оно было распространено в древнем христианском мире, особенно среди святых и мучениц. В украинской культуре Мелания символизирует силу, независимость и гармонию. Носители этого имени часто отличаются мудростью, стойкостью и добротой.

Зоряна

Имя Зоряна происходит от слова "звезда", что означает "звезда". Это имя несет в себе свет, надежду и вдохновение. Звездная символизирует человека, приносящего радость и свет в жизнь других. Женщины с этим именем часто мечтательные, творческие и имеют богатое воображение. Они могут стать яркими личностями, ведущими за собой других.

Мира

Имя Мира имеет несколько происхождений. В украинской культуре оно ассоциируется со словом "мир", что означает "спокойствие", "гармония". Также это имя происходит из Греции и означает "мирро", ароматическую смолу, символизирующую благополучие и достаток. Женщины с этим именем отличаются спокойствием, уравновешенностью и дружелюбием.

Трояна

Имя Трояна связано с исторической и мифологической темой Трои. В украинской культуре это имя символизирует стойкость, силу и преданность. Трояна – это имя для женщины, которая способна преодолеть трудности и оставаться верной своим принципам. Оно ассоциируется с мужеством, выносливостью и стойкостью духа.

Пава

Имя Пава имеет латинское происхождение и является женской формой имени Павел, что означает "маленький" или "скромный". В украинской культуре это имя приобрело значение изящества и элегантности. Женщины с этим именем часто отличаются своей грацией, изысканностью и дружелюбием. Они могут являться тонкими натурами с развитым эстетическим вкусом.

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