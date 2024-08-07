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Для тих, хто не знає, як назвати донечку: рідкісні українські імена, які стають популярними знову

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Жіночі імена
Жіночі імена. Фото Freepik

Назвіть дочку красивим українським іменем

Українська культура багата на красиві й мелодійні імена, які протягом століть передавалися з покоління в покоління. В наш час батьків називають дітей рідкісними іменами, надаючи їм унікальності та глибокого змісту.

Вибір цих імен для новонароджених дівчаток є способом зберегти і передати національні традиції, додаючи сучасного звучання. "Телеграф" зібрав для вас жіночі українські імена, які знову набувають популярності.

Меланія

Ім'я Меланія походить з Греції, Воно було поширене в давньому християнському світі, особливо серед святих і мучениць. В українській культурі Меланія символізує силу, незалежність та внутрішню гармонію. Носії цього імені часто відзначаються мудрістю, стійкістю і добротою.

Зоряна

Ім'я Зоряна походить від слова "зоря", що означає "зірка". Це ім'я несе в собі світло, надію та натхнення. Зоряна символізує людину, яка приносить радість і світло у життя інших. Жінки з цим іменем часто є мрійливими, творчими і мають багату уяву. Вони можуть стати яскравими особистостями, які ведуть за собою інших.

Мира

Ім'я Мира має кілька походжень. В українській культурі воно асоціюється зі словом "мир", що означає "спокій", "гармонія". Також це ім'я походить із Греції і означає "мирро", ароматичну смолу, яка символізує благополуччя і достаток. Жінки з цим іменем відзначаються спокоєм, врівноваженістю і доброзичливістю.

Трояна

Ім'я Трояна пов'язане з історичною та міфологічною темою Трої. В українській культурі це ім'я символізує стійкість, силу і відданість. Трояна — це ім'я для жінки, яка здатна подолати труднощі і залишатися вірною своїм принципам. Воно асоціюється з мужністю, витривалістю і непохитністю духу.

Пава

Ім'я Пава має латинське походження і є жіночою формою імені Павло, що означає "маленький" або "скромний". В українській культурі це ім'я набуло значення витонченості і елегантності. Жінки з цим іменем часто відзначаються своєю грацією, вишуканістю і доброзичливістю. Вони можуть бути тонкими натурами з розвиненим естетичним смаком.

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#Прізвища #Імена