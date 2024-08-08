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Не только штраф: какое наказание в Украине грозит за игнорирование повестки

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
Коллаж "Телеграфа"

Есть уважительные причины, по которым можно избежать наказания

За неявку по повестке без уважительной причины предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Наказание будет меняться в зависимости от вида повестки, которую вручили военнообязанному.

Так, за игнорирование повестки, за которую гражданин уже расписался, предусмотрена ответственность в виде штрафа. Это касается всех видов повесток, кроме мобилизационного распоряжения.

После 19 мая суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют 17 000 — 25 000 грн. Для должностных и юридических лиц предусмотрен штраф в размере 34 000 — 59 500 грн.

Если речь идет о мобилизационном распоряжении, то наказание предусматривает уголовную ответственность сроком от 3 до 5 лет.

Уважительные причины неявки по повестке:

  • болезнь гражданина;
  • препятствие стихийного характера;
  • военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили человека возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;
  • смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника жены (мужа).

Важно добавить, что у военнообязанного должно быть подтверждение этой причины в виде соответствующих документов/справок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам объяснили порядок вручения повесток. Это важно знать для каждого военнообязанного гражданина, потому как в этом случае у них есть свои определенные права.

Теги:
#Украина #Штраф #Уклонение #Повестка #ТЦК