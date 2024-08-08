Не тільки штраф: яке покарання в Україні загрожує за ігнорування повістки

Є поважні причини, через які можна уникнути покарання

За неявку по повістці без поважної причини передбачено адміністративну і навіть кримінальну відповідальність. Покарання змінюватиметься залежно від виду повістки, яку вручили військовозобов’язаному.

Так, за ігнорування повістки, за яку громадянин уже розписався, передбачено відповідальність у вигляді штрафу. Це стосується всіх видів повісток, крім мобілізаційного розпорядження.

Після 19 травня суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять 17 000 — 25 000 грн. Для посадових та юридичних осіб передбачено штраф у розмірі 34 000 — 59 500 грн.

Якщо йдеться про мобілізаційне розпорядження, то покарання передбачає кримінальну відповідальність на строк від 3 до 5 років.

Поважні причини неявки по повістці:

хвороба громадянина;

перешкода стихійного характеру;

військові дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, що позбавили людину можливості особисто прибути у зазначений пункт та строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, бабки) чи близького родича дружини (чоловіка).

Важливо додати, що військовозобов’язаний повинен мати підтвердження цієї причини у вигляді відповідних документів/довідок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям пояснили порядок вручення повісток. Це важливо знати для кожного військовозобов’язаного громадянина, тому що в цьому випадку вони мають свої певні права.