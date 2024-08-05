Умер выдающийся украинский журналист: что исследовал и чем запомнился Владимир Бочкарев

Он был не только теоретиком, но и практиком – участником антарктических экспедиций

Умер выдающийся журналист, писатель и популяризатор полярных исследований Владимир Бочкарев. Он основал и возглавлял журнал "Экспедиция XXI", ставший важным источником информации об Антарктиде.

О его смерти сообщили в Национальном антарктическом научном центре. Печальное известие появилось в Facebook.

"С большой печалью узнали, что 4 августа не стало Владимира Ивановича Бочкарева — многолетнего пресс-секретаря и руководителя редакционно-издательского отдела Национального антарктического научного центра, основателя и главного редактора журнала "Экспедиция ХХІ", известного украинского журналиста и писателя ", — говорится в сообщения.

В центре рассказали, что сердце Владимира Ивановича перестало биться на 85-м году жизни. Но до последнего мгновения он не покидал работу.

Коллеги вспоминают Бочкарева как человека энциклопедических знаний с тонким чувством юмора. Он был не только теоретиком, но и практиком – участником антарктических экспедиций. Его вклад в популяризацию науки об Антарктике среди взрослых и молодежи трудно переоценить.

За свою плодотворную деятельность Владимир Иванович был награжден золотой медалью Союза журналистов "За особые заслуги". Его литературное наследие включает многочисленные статьи и книгу "Соло для Антарктиды… с оркестром", рассказывающую о пятой украинской экспедиции в Антарктике на судне "Горизонт" в 2000 году.

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