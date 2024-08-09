В Праге трагически умер хирург из Одессы: что стало причиной смерти (видео)

Мужу было 45 лет

В четверг, 8 августа, в центре Праги с крыши дома упал кусок карниза и убил мужчину на трамвайной остановке. Погибшим оказался украинский врач.

Об этом сообщает Radio Prague International. Трагедия произошла на улице Lazarská.

Во время сильного ливня и ветра кусок карниза отвалился от исторического здания, пробил стеклянную крышу остановки и смертельно ранил находившегося под ним мужчину. Мужчина погиб на месте от черепно-мозговой травмы.

Погибшим оказался украинский врач-хирург Виталий Славнов. Об этом сообщил в соцсетях его друг Александр Слемзин.

"Я не знаю, что сказать… Выдающийся хирург, отец троих детей, основатель уникальной медицинской клиники в Одессе. Самой светлой душе человек и настоящий мужчина… Парню 45 лет, он мог бы спасти еще столько жизней", – написал он.

Пожарные проверили надежность фасада, чтобы не допустить падения других его частей. В результате демонтировали из карниза около 100 килограммов нестабильного материала, который тоже мог обрушиться.

Правоохранители начали расследование чрезвычайной ситуации как причинение смерти по халатности.

По словам владельца, дом был недавно отремонтирован и должным образом обслуживался. Инженер-строитель, с которым связалось ČTK, сказал, что подобные аварии обычно вызваны несколькими факторами, такими как вибрация от трамваев в сочетании с коррозией материала.

Ранее "Телеграф" писал, что в Варшаве на 18-летнего украинца, который шел по улице, упал газовый котел весом более 30 кг. Парень скончался в больнице.