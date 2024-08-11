Такие фамилии давали тем, у кого много денег: проверьте, были ли богачи у вас в роду
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Всего насчитывается около 30 таких родовых имен
Украинские фамилии несут в себе богатую историю жизни наших предков. Зачастую именно по родовому имени можно узнать об их увлечениях, роде деятельность, привычках, характере и даже финансовом положении.
Известный языковед Юрий Редько в своей книге "Современные украинские фамилии" приводит примеры родовых имен, которые давали только богатым людям. При этом, не всегда сразу можно понять, что эти фамилии каким-то образом могло быть связано с деньгами и богатством.
В свою очередь языковед подчеркнул, что некоторые украинские фамилии указывают на расслоение общества того времени. То есть о разделении на бедных и богатых.
Полный список:
- Богач (Багач). От него образовались такие фамилии, как Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатырский, Багацкий и Богачишин. Наиболее распространенная фамилия Багач была во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
- Дука — синоним слова "богатый". От него образовалась фамилия Дученко.
- Дидыч. Так называли богача, владевшего целым селом. Такая фамилия наиболее распространена в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
- Скоробогатый или Скоробогацкий – так называли людей, которые могли быстро разбогатеть.
- Кармазин. Как утверждает языковед, фамилия происходит от названия дорогого иностранного, скорее всего, английского сукна. Владеть им могли владеть исключительно богачи. Кроме того, Кармазинами называли также богатую казацкую старшину.
- Фалендыш – еще одна фамилия, связанная с владением сукна. В переводе с немецкого — это "лучшее лондонское сукно", которым также раньше могли владеть только богатые люди.
- Знать – такую фамилию получали представители знати.
- Шляхетка и Шляхтич — произошли от прежних прозвищ, ставших фамилиями.
- Мостипан и Мастипан. Шляхту называли "его милость господин", на польском это звучало как "miscipan, mospan" Сначала это были прозвища, которые потом тоже стали фамилиями.
- Паныч, Панчик, Паник, Панонько, Паночко, Панця, Панів – эти фамилии, которые произошли от слова "пан" и свидетельствовали о статусе и богатстве.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии раньше давали только очень бедным людям.