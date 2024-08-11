Такие фамилии давали тем, у кого много денег: проверьте, были ли богачи у вас в роду

Всего насчитывается около 30 таких родовых имен

Украинские фамилии несут в себе богатую историю жизни наших предков. Зачастую именно по родовому имени можно узнать об их увлечениях, роде деятельность, привычках, характере и даже финансовом положении.

Известный языковед Юрий Редько в своей книге "Современные украинские фамилии" приводит примеры родовых имен, которые давали только богатым людям. При этом, не всегда сразу можно понять, что эти фамилии каким-то образом могло быть связано с деньгами и богатством.

В свою очередь языковед подчеркнул, что некоторые украинские фамилии указывают на расслоение общества того времени. То есть о разделении на бедных и богатых.

Полный список:

Богач (Багач). От него образовались такие фамилии, как Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатырский, Багацкий и Богачишин. Наиболее распространенная фамилия Багач была во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Дука — синоним слова "богатый". От него образовалась фамилия Дученко.

Дидыч. Так называли богача, владевшего целым селом. Такая фамилия наиболее распространена в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Скоробогатый или Скоробогацкий – так называли людей, которые могли быстро разбогатеть.

Кармазин. Как утверждает языковед, фамилия происходит от названия дорогого иностранного, скорее всего, английского сукна. Владеть им могли владеть исключительно богачи. Кроме того, Кармазинами называли также богатую казацкую старшину.

Фалендыш – еще одна фамилия, связанная с владением сукна. В переводе с немецкого — это "лучшее лондонское сукно", которым также раньше могли владеть только богатые люди.

Знать – такую фамилию получали представители знати.

Шляхетка и Шляхтич — произошли от прежних прозвищ, ставших фамилиями.

Мостипан и Мастипан. Шляхту называли "его милость господин", на польском это звучало как "miscipan, mospan" Сначала это были прозвища, которые потом тоже стали фамилиями.

Паныч, Панчик, Паник, Панонько, Паночко, Панця, Панів – эти фамилии, которые произошли от слова "пан" и свидетельствовали о статусе и богатстве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии раньше давали только очень бедным людям.