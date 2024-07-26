Сырский отмечает свой день рождения: сколько ему исполнилось и интересные факты из биографии главкома (фото)

Он родился в России

В пятницу, 26 июля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский отмечает свой день рождения. Главкому исполнилось 59 лет.

По случаю такой даты "Телеграф" решил в очередной раз вспомнить биографию Сырского. Также мы остановимся на любопытных фактах о нем.

Сырский родился 26 июля 1965 года в деревне Новинки Владимирской области РСФСР. В 1970-х его отца, профессионального военного, перевели служить в УССР, и вместе со всей семьей переехал и Александр.

Образование и карьера

В Харькове Сырский окончил школу с золотой медалью. По квоте, которую дают золотым медалистам, в 1982 году поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище — одно из лучших в Советском Союзе, с серьезной технической базой и конкурсом 10—15 человек на место. Окончил его в 1986 году в звании лейтенанта.

Начал службу с должности командира мотострелкового взвода 426 мотострелкового полка 25-й гвардейской мотострелковой дивизии (г. Лубны Полтавской области). С 1993 командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве, затем был командиром полка этой дивизии.

В начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь. В 2009-м получил звание генерал-майора.

В 2013 году занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ. Отвечал за сотрудничество с НАТО, участвовал в переговорах по реформированию украинской армии по стандартам Североатлантического альянса.

С началом боевых действий на востоке Украины являлся начальником штаба АТО. В частности, одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года.

В 2016 году нынешний главком ВСУ возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, координирующий оперативные действия разных украинских силовиков на Донбассе. В 2017 году был командиром всей антитеррористической операции на востоке Украины, которую впоследствии заменила Операция объединенных сил. 5 августа 2019 года Сырский стал Командующим Сухопутными войсками ВСУ. 23 августа 2020 года получил звание генерал-полковника.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину Сырский стал командующим обороной Киева. За успешную оборону столицы и освобождение севера Украины 18 марта 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, а 5 апреля 2022 года получил высшее государственное отличие Героя Украины. 8 февраля 2024 года Сырский был назначен главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Личная жизнь и семья

С первой женой Аллой он познакомился во время службы в Харьковской области. Брак продолжался до 2009 года, в нем родился сын Антон. После развода Алла с новым мужем, сыном Антоном и сыном от предыдущего брака Игорем эмигрировала в Австралию.

Игорь Сырский, сын первой жены главкома, поддерживает российские пропагандистские нарративы. В социальных сетях можно найти критические посты Игоря об Украине. Именно его в 2024 году российские пропагандистские СМИ будут показывать как "сына главкома", который поддерживает Путина.

Сейчас Сырский женат на Тамаре Харченко. В 2018 году у них родился сын Александр.

Сырский с женой Тамарой

Жена генерала родилась 19 мая 1972 года. Некоторое время жила в Конотопе.

Тамара Харченко

Согласно декларации, поданной в марте 2021 года, она работала в Государственной таможенной службе Украины. Она занимала должность главного командного инспектора категории В.

Родня в России

Его родители, Людмила и Станислав Сырские, а также родной брат Олег, живут в городе Владимир, который находится менее чем в 200 км от Москвы.

По информации российских СМИ, 84-летний отец и 82-летняя мать главкома сейчас на пенсии. Станислав Сырский полковник армии РФ в отставке.

Брат Сырского работает охранником. В соцсетях признается в любви к России.

Брат Сырского

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая решила не останавливаться на публичной критике главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Она подала на него заявление в Государственное бюро расследований.