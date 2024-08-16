Как возникла фамилия Руденко: сколько в Украине ее носителей и где их больше всего

Есть даже село с одноименным названием

Некоторые фамилии украинцев произошли от имен, а другие — от особенностей внешности ее первого носителя. К последним относится фамилия Руденко, которая занимает 18-е место по распространенности в Украине.

По данным генеалогического сообщества "Рідні", сейчас в Украине проживает 43 954 носителей фамилии "Руденко". Чаще всего она встречается на Приднепровье. Больше всего носителей этой фамилии проживает в Киеве (3 838), Харькове (1 395), Днепре (1 357), Запорожье (1 000) и Кривом Роге (883).

Эта фамилия встречается среди старшин Гетманщины, православного духовенства, мещанства, еврейства, руководства УССР и депутатов ВРУ. Интересно, что в Червоноградском районе Львовской области существует село с названием "Руденко". По переписи 2001 года его население составляло 406 человек.

В основе этого родового имени лежит прилагательное "рудий", то есть "рыжий". А суффикс -енко говорит о том, что так называли детей человека с рыжим цветом волос. Раньше в Украине к рыжим волосам относились как к недостатку. Сейчас такой предрассудок ушел в прошлое.

Эта фамилия имеет много вариаций, которые также образованы от прилагательного "рудий":

Рудый,

Рудченко,

Рудов,

Рудич,

Рудский,

Рудя,

Рудык,

Руданский,

Рудь и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии указывают на то, что предки имели особую связь с Богом. Людям, которые служили в церкви и были священниками, давали соответствующие родовые имена.