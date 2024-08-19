На сколько часов украинцам будут отключать свет этой зимой: эксперт озвучил два сценария

Украина в пике потребляет примерно 15 гигаватт электроэнергии

В Украину снова вернулись графики отключения света. Ситуация с электроэнергией может стать еще хуже с наступлением отопительного периода.

Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский. По его словам, украинцы могут рассчитывать на два сценария с отключениями этой зимой: оптимистический и пессимистический.

При первом сценарии света может не быть до 6-8 часов в сутки, а при втором — до 12.

"Мы в пике потребляем примерно 15 гигаватт, а базовая наша генерация будет давать максимум 9 гигаватт. Если расширим сообщение с Европой, то можем рассчитывать на еще два гигаватта. Итого 11 гигаватт, а нужно 15", — объяснил Закревский.

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр города Днепр Борис Филатов посоветовал украинцам готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии этой зимой. Он пояснил, что такая ситуация может сложиться во время отопительного сезона, ведь в это время будет расти потребление электроэнергии.