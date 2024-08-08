В Украине запустили приложение Армия+: какие в нем функции и кому пригодится

В приложении есть пока базовые функции, но его будут постепенно обновлять и добавлять новые

В Украине запустили приложение для военнослужащих под названием Армия+. В нем можно будет подавать электронные рапорты и эта функция избавит от бумажной волокиты, которая занимает по несколько дней.

Об официальном запуске работы приложения 8 августа объявил президент Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина. Он подчеркнул, что Армия+ будет со временем пополняться новыми функциями.

"С сегодняшнего дня будет работать приложение Армия+. Стартует оно с базовых функций и мы будем наполнять его новыми функциями. В частности, сразу электронные рапорты, когда за несколько кликов можно сделать то, что сейчас занимает часы и дни", — сказал глава государства.

Зеленский также рассказал, что также будет армия ИТ и опрос, чтобы видеть реальную ситуацию с обеспечением украинских подразделений.

"И это только первый релиз Армия+. Дальше так же как мы наполняли "Дію" новыми функциями будем наполнять и Армия+. Цель приложения — освободить армию от медленной бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на устаревшую и никому не нужную бюрократию и заполнение бумаг", — подчеркнул глава государства.

Министр обороны Рустем Умеров на презентации приложения отметил, что цифровизация войск является необратимым процессом и от этого сейчас зависит эффективность за дееспособность Сил обороны.

"Кратко о том, что уже имеем — 3,2 млн человек в Резерв+, 55 тысяч работников в е-Бронировании, цифровизированы оборонные закупки наших агентств. Очень много подписанных контрактов на очень большое количество денег. Сегодня мы идем еще дальше и презентуем цифровую платформу для военных Армия+", — сказал Умеров.

Министр также анонсировал, что впоследствии в приложение Армия+ интегрируют сервисы и для семей военных.

"Армия+ это все сервисы для военных в единой системе — банки, обучение, цифровой документооборот, логистика, кадровые вопросы, обратная связь", — подытожил Умеров.

Как пишет Лига, цитируя слова Зеленского, в приложении будут курсы и обучающие программы. Также через Армию+ военные смогут получать все социальные услуги, предоставляемые государством.

"Медицина, медицинские документы – все это должно быть и будет удобным. Банкинг и кредитование. Государство создает и будет увеличивать пакет финансовых возможностей для украинских воинов. Также, в частности, в Армии+ будет надежная коммуникация между воинами – защищенные чаты", — сказал президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 мая в Украине запустили приложение Резерв+. С помощью него все военнообязанные могут обновить свои военно-учетные данные и воспользоваться другими услугами.