Есть одно условие. Стало известно, как будут демобилизировать военных, воюющих с 2022 года

В Минобороны работают над тем, чтобы доукомплектовать подразделения на передовых позициях

Военнослужащих Сил обороны, которые участвуют в боях против войск России с 2022 года, постепенно будут выводить с фронта. Но надо накопить человеческий ресурс, чтобы была замена подразделений.

Об этом перед уходом с должности заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. С таким заявлением он выступил 18 апреля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет NV.

"Завершается наработка механизма в случае необходимого поступления человеческого ресурса для подготовки и замены войск, которые выполняют сегодня задачи в районах боевых действий, — по постепенной замене, начиная с тех военнослужащих, которые уже выполняют задачи с 2022 года", — сообщил генерал Гаврилюк.

По его словам, вывод военнослужащих можно будет осуществить только тогда, когда накопится человеческий ресурс для подготовки и замены подразделений, которые воюют с 2022 года.

"Бусификация — это позорное явление, и мы делаем все для того, чтобы избежать этого", — сказал Гаврилюк.

Кроме этого, он отметил, что в Минобороны работают над тем, чтобы доукомплектовать подразделения на передовых позициях. В частности, для этого рассматривается возможность создания подразделений из военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет, которые пополнили Силы обороны Украины по контракту.

"Открыты рекрутинговые центры, и проводится работа по привлечению иностранцев для выполнения задач в районах боевых действий на нашей территории. У нас на сегодня уже действует более 50 рекрутинговых центров по областям и городам Украины для привлечения на добровольной основе также граждан Украины. Работа в этом направлении ведется", — подытожил Гаврилюк.

Демобилизация в Украине — что известно

Пока в Украине нет утвержденного порядка демобилизации военных. Вопрос увольнения военнослужащих, служащих с первых дней полномасштабной войны, до сих пор остается неопределенным.

В апреле главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что около 350 тысяч военных, которые служат с 2022 года, могли бы быть уволены. Однако заявил, что полная демобилизация остается невозможной из-за текущей ситуации на фронте.

Министерство обороны разработало механизм ротации, как альтернативу демобилизации: после 90 дней участия в боевых действиях военный имеет право на несколькомесячный отдых. Этот подход призван сохранить боеспособность армии и поддержать моральное состояние военных.

Ранее "Телеграф" писал, что после отмены военного положения общая мобилизация в Украине не должна продолжаться, потому что государственный бюджет вряд ли выдержит такое напряжение. Однако из-за нежелания РФ заключать мир, вряд ли 2025 год станет годом окончания войны.