"Укрпочта" удивила планами продавать колбасу в отделениях: "Чтобы от голода в очереди не умереть?"

Колбасу планируют продавать в каждом отделении

В отделениях "Укрпочты" планируют продавать колбасу, что очень возмутило украинцев. Некоторые вспомнили о куриных ножках, которые компания закупила для отпугивания уличных собак.

Заявление о расширении ассортимента товаров "Укрпочты" сделал гендиректор компании Игорь Смелянский, в интервью Forbes Ukraine. Компания подписала договор с МХП Юрия Косюка о реализации в своей сети колбасных изделий бренда.

Такая информация изрядно возмутила украинцев, у которых возникло несколько вопросов. Кое-кто подчеркнул, что продавать колбасу в отделении почты бессмысленно, тем более что для этого нужны санитарные книги и холодильники. Также украинцы отметили, что очереди на "Укрпочте" всегда огромные и дополнительная продукция не улучшит качество обслуживания, на которое жалуются.

В основном люди в комментариях шутили и сетовали на качество работы "Укрпочты". Они отмечали, что компания должна выполнять свои прямые обязательства, а уже потом продавать колбасу. Кто-то даже пишет, что в некоторых отделениях уже продают мясную продукцию.

Напомним, недавно "Укрпочта" развеселила сеть интересной закупкой. Ведь компания покупала куриные ножки, чтобы почтальоны подкупали ими уличных собак.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чьи тарифы доставки посылок выгоднее: "Укрпочты" или "Новой почты".