Специально для "ограниченно пригодных": в ВСУ стартует обновленная программа подготовки, о чем идет речь

Излишней нагрузки не будет

С 1 мая в Вооруженных силах Украины вводится обновленная программа базовой общевойсковой подготовки для военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, охраны, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, связи, логистики, высших военных учебных заведений и медицинских учреждений. Изменения касаются сокращения срока обучения, снижения физической нагрузки и адаптации к содержанию подготовки под реальные задачи тыловых подразделений.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины — полковник Олег Апостол.

"Новый формат будет позволять пройти БЗИН за один месяц вместо 45 суток. Мы забрали из программы все, что не необходимо на поле боя для этой категории", — пояснил Апостол.

Кроме того, для повышения эффективности учебного процесса сформируют отдельные рты или взводы, что позволит обеспечить целевую подготовку без излишней нагрузки.

Речь именно о прежней категории "ограниченно пригодных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии.

Также ВСУ нашли применение для военнообязанных 50+ лет — после соответствующей подготовки в учебных центрах их планируется привлекать в качестве членов экипажей учебных центров и т.п.

Напомним, до 5 июня 2024 года все граждане, которые имеют статус ограниченно пригодных к военной службе, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Это касается лиц, получивших статус ограниченной пригодности до 4 мая 2024 года.

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